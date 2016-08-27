台塑化：下週汽柴油價格每公升上漲0.1元
2016-08-27 17:25
〔記者張慧雯／台北報導〕台塑化公告，自8月29日凌晨一點起，調漲汽柴油批售價每公升0.1元。
調整後台塑92無鉛汽油每公升23.3元、95無鉛汽油每公升24.8元、98無鉛汽油27.1元、柴油則為20.6元。
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