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SF世界盃開幕 柯P現身打氣「贏就對了」

2016-08-27  13:13

〔記者張慧雯／台北報導〕「2016第八屆SF世界盃在台北」今（27）日正式開幕，台灣電子競技聯盟表示，今年為台灣爭取到極具代表性的射擊遊戲年度盛事「Special Force世界盃」第八屆的主辦權，本次世界盃將由台灣、日本、韓國、泰國、菲律賓、歐洲聯隊等，六大地區頂尖電競隊伍角逐最高的榮耀金盃，台北市市長柯文哲也親自參加挺電競，他開玩笑大喊「沒什麼要交代的，贏就對了」

主辦單位華義董事長徐培菁指出，華義致力於在地與國際間電子競技推廣任務已經邁入第九年了，憑藉籌辦電競職業賽事的豐富經驗，以及電視直播和網路直播的專業知識，將風靡全世界的運動表演賽事帶入台灣，成功開啟國人更寬廣的新時代電競視野。

台灣電子競技聯盟董事長鄭寶清也說，此次承辦賽事除追求國際間的高度能見度外，也不忘扎根於在地的電競推廣初衷，長年深耕校園版圖、植入跨產業合作；本賽事將大量聘用實習學生，並配合各校參訪營活動，讓在地對於電競產業有高度興趣的學生們，實地體驗國際級賽事的現場規模、建構企劃甚至於活動執行等過程，透過動機式學習，培養學生及民間正確的電子競技視讀。

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  • 台北市長柯文哲（中）、立法院副院長蔡其昌（右二）、新北市副市長侯友宜（左一）等人27日出席2016SF電競世界盃比賽開幕，為參賽選手加油。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲（中）、立法院副院長蔡其昌（右二）、新北市副市長侯友宜（左一）等人27日出席2016SF電競世界盃比賽開幕，為參賽選手加油。（記者廖振輝攝）

  • 台北市長柯文哲27日出席2016SF電競世界盃比賽開幕，為參賽選手加油，會後接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲27日出席2016SF電競世界盃比賽開幕，為參賽選手加油，會後接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

  • 「2016第八屆SF世界盃在台北」開幕，柯P現身力挺。（記者張慧雯攝）

    「2016第八屆SF世界盃在台北」開幕，柯P現身力挺。（記者張慧雯攝）

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