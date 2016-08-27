8/27重要財經新聞一覽
2016-08-27 10:10
自由時報財經︰樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
南韓第五大財閥樂天集團（Lotte Group）副會長李仁源週五清晨在接受檢方傳喚前，被發現在首爾近郊京畿道楊平郡林蔭步道旁大樹上吊自殺，附近的座車上留有長達四頁遺書，李遺書中強調對樂天忠誠、樂天不存在小金庫問題。
相關新聞請見：樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
蘋果日報財經︰王文淵 親推 王瑞慧接長庚董座
被視為台塑集團金庫的長庚醫院，上周董事會進行第14屆董事改選，昨日再開董事會推舉董事長，15名新任董事無異議正式通過由現任董事長李寶珠三女王瑞慧出任新董座，並於11月下旬交接，王瑞慧會後表示，自己是台塑集團總裁王文淵推薦，「我不能讓他漏氣。」
經濟日報財經︰葉倫：近月升息機率增強
美國聯準會（Fed）主席葉倫26 日在傑克森洞年會上發表演說時，雖未明確指出升息時機，但表示近幾個月來升息的可能性正增強中，因為美國經濟正逼近充分就業及物價穩定的雙重目標，且未來升息應採「漸進式」。
工商時報財經︰15檔迎九作樂股 強攻
台股昨（26）日小漲16點收9,131點，由於進逼前高9,200點，短線仍將高檔震盪。法人表示，下周進入9月，將有中秋節慶、外銷旺季、大陸金九銀十及投信作帳等5大題材陸續啟動，包括統一超、淘帝-KY、巨庭、華碩、奇力新等15檔受惠股，股價表現可望迎「九」作樂。
星島日報財經︰沽空機構嘗敗仗 追擊恒大判失當
首次有海外沽空機構被證監會「追擊」而嘗敗仗。四年前狙擊恒大地產（3333）的香櫞研究（Citron Research），其話事人Andrew Left被裁定市場失當，面臨被判罰款，及禁止在本港交易的下場。Left的代表律師指，判決損害本港言論自由及資訊流通，不排除會上訴。
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