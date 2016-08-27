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王瑞慧出任長庚董座 王文淵會議中這麼做讓人意外...

王瑞慧受訪時說：「感謝總裁王文淵推薦我，真的很榮幸，我會努力讓長庚醫院更好！」（資料照，記者張慧雯攝）

2016-08-27  07:47

〔即時新聞／綜合報導〕台塑集團的大股東長庚醫療財團法人昨選出董事長，由王永慶三房三女王瑞慧接任新董座，原本傳出競爭激烈台塑集團總裁王文淵與王瑞慧競爭激烈，這次會議可能不會很和平，沒想到昨天王文淵在會議開始時便說：「不用再投票了，我推薦王瑞慧為董事長」，整個會議不到10分鐘就結束！

先前傳出王文淵與王瑞慧競爭激烈，也有知情人士爆料，這次選舉肯定會動用表決權，不會像以往以和平鼓掌的方式通過，但其實這次會議氣氛歡樂，也順利結束。

《上報》報導，與會人士透露，王文淵一開始便開門見山的推薦王瑞慧為董事長，告訴大家「不用投票了，就這樣吧」不過有人建議為求謹慎，大家還是舉手投票一下，較符合公司法規定。

後來大家舉手表決，新選出的15名董事全數舉手贊成推選王瑞慧，整個會議不到10分鐘結束，過程也相當和平歡樂。王瑞慧受訪時說：「感謝總裁王文淵推薦我，真的很榮幸，我會努力讓長庚醫院更好，總裁的要求很嚴格，我不能讓總裁漏氣！」也間接證實了王文淵在會議上推薦她一事。

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