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高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
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油價小漲 油市維持疲軟

2016-08-27  05:00

〔中央社〕油價今天小漲，但油市仍維持疲軟，因石油輸出國家組織（OPEC）主要產油國對縮減產油的可能性質疑。

紐約市場西德州中級原油的10月期貨價格上漲31美分，收在每桶47.64美元。

倫敦市場北海布倫特原油的10月期貨價格上漲25美分，收在每桶49.92美元。

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