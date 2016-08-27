油價小漲 油市維持疲軟
2016-08-27 05:00
〔中央社〕油價今天小漲，但油市仍維持疲軟，因石油輸出國家組織（OPEC）主要產油國對縮減產油的可能性質疑。
紐約市場西德州中級原油的10月期貨價格上漲31美分，收在每桶47.64美元。
倫敦市場北海布倫特原油的10月期貨價格上漲25美分，收在每桶49.92美元。
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