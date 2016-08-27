Fed主席：美升息挔據 近期已強化
2016-08-27 00:14
〔中央社〕美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天表示，由於勞動市場改善，且預期經濟可望穩健成長，美國升息的依據已於最近幾個月強化。
葉倫未明言美國央行何時可能會升息，但她的發言強化了Fed可能會於今年稍後採取這類舉動的觀點。Fed預定今年9月、11月和12月舉行貨幣政策決策會議。
葉倫在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）為期3天的各國央行總裁及學者集會上發表演說表示，「美國經濟正逼近聯邦準備理事會的法定目標：充分就業以及維持物價穩定。」
但今天稍早前公布的數據顯示，美國經濟第2季較原先認為更低迷，國內生產毛額（GDP）成長年率僅1.1%。但同期間，佔經濟活動比重逾2/3的消費者支出，則呈現自2014年第4季以來的最快步調成長。
葉倫援引近期就業反彈指出，Fed預期美國經濟將會持續擴張。
葉倫表示，「鑑於勞動市場的持續穩健表現以及我們對經濟活動和通貨膨脹的展望，我認為調升聯邦資金利率的依據已於最近幾個月強化了。」她又說，Fed依然認為未來升息應該採取「漸進」步調。
Fed於去年12月採取升息動作，是過去將近10年以來首度升息，但由於全球經濟成長趨緩、金融市場動盪以及美國通膨數據大抵微溫，今年迄今Fed一直按兵不動。
葉倫未列出Fed升息依據的明確路線圖，投資人一直對美國央行Fed的指引存疑，部分是由於Fed決策官員似乎對於近期應否升息或採取更審慎方式，意見分歧。
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