洗錢未爆彈？ 金管會嚴斥資誠「不負責且不專業」
2016-08-26 23:30
〔記者陳梅英／台北報導〕資誠聯合會計師事務所日前表示，台資銀行在香港的分行恐成下個洗錢的未爆彈，金管會晚間發新聞稿，駁斥資誠的說法「與事實不符、不負責且不專業」。
金管會今日晚間的新聞稿內容雖然只有短短二段話，不到150字，措辭卻相當嚴厲。
金管會表示會計師及律師為專業人士，發言必須有依據及遵守職業道德。報載「國銀香港分行有7至8家因洗錢防制評鑑不佳遭香港金管局約喝咖啡」，金管會向香港金融金管局查證表示「與事實不符、不負責且不專業」。
金管會說，金管會與其他國家主管機關均應有聯繫管道，必要時均會進行查證，請相關人士發言應本於事實、謹慎及專業。
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