大樂透、今彩539開獎囉！

2016-08-26 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月26日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：第一區：09、28、34、41、42、49。特別號：06。

49樂合彩：09、28、34、41、42、49。

今彩539：07、10、18、35、36。

39樂合彩：07、10、18、35、36。

3星彩：367。

4星彩：2761。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。