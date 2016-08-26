大樂透、今彩539開獎囉！
2016-08-26 20:55
〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月26日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：第一區：09、28、34、41、42、49。特別號：06。
49樂合彩：09、28、34、41、42、49。
今彩539：07、10、18、35、36。
39樂合彩：07、10、18、35、36。
3星彩：367。
4星彩：2761。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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