確定了！ 李紀珠出任新光金控總經理

2016-08-26 19:26

〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣金控董事長李紀珠確定出任新光金總經理。新光金今天晚間公告，董事會已通過，金控總經理確定將由台灣金控董事長李紀珠接任，該聘任案將呈報主管機關核可後生效。

新光金今天召開董事會，董事同意聘任李紀珠為新任總經理，成為新光金70年來首位女性總經理。

李紀珠將在8月31日卸任台灣金控董事長一職，即將接任新光金總經理，李紀珠曾任政治大學經濟系教授、不分區立法委員、金管會副主委、中華郵政公司董事長、銀行公會理事長、台灣金控董事長等職，產官學界歷練完整。