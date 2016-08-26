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確定了！ 李紀珠出任新光金控總經理

2016-08-26  19:26

〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣金控董事長李紀珠確定出任新光金總經理。新光金今天晚間公告，董事會已通過，金控總經理確定將由台灣金控董事長李紀珠接任，該聘任案將呈報主管機關核可後生效。

新光金今天召開董事會，董事同意聘任李紀珠為新任總經理，成為新光金70年來首位女性總經理。

李紀珠將在8月31日卸任台灣金控董事長一職，即將接任新光金總經理，李紀珠曾任政治大學經濟系教授、不分區立法委員、金管會副主委、中華郵政公司董事長、銀行公會理事長、台灣金控董事長等職，產官學界歷練完整。

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  • 台灣金控暨台灣銀行董事長李紀珠，確定將出任新光金控總經理。（記者盧冠誠攝）

    台灣金控暨台灣銀行董事長李紀珠，確定將出任新光金控總經理。（記者盧冠誠攝）

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