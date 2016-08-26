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TRF損失準備 北富銀提呆10億元

2016-08-26  20:00

〔記者廖千瑩／台北報導〕讓中小企業財務面臨巨大風險的TRF（目標可贖回遠期契約）投資爭議，由評議中心調處的首例日前出爐，富邦金控今天舉行法說會，法人關切TRF處理情況；北富銀總經理韓蔚廷說，今年以來到今年7月為止，北富銀TRF提列呆帳準備已達10億台幣。

韓蔚廷說，針對TRF，北富銀除了提呆10億元台幣，在市場波動之際，也持續建議客戶減部位，若計算至7月底為止，北富銀客戶TRF餘額跟去年底比已再降2/3，現在只剩下1/3，不過若跟去年8月高峰時相比，北富銀客戶TRF餘額已減8成，若匯率波動不太大的前提下，現在面對客戶違約的壓力也稍微減輕。

富邦金今天舉行法說會，公布上半年會計師核閱的財務數字及營運狀況，上半年獲利持續蟬聯金控獲利第一，另富邦金總資產也持續成長，至6月底為止，富邦金總資產已經突破6兆元大關，達6兆1608億元，居國內第二大金控公司，金控淨值則達4370億元。

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  • 富邦金控今天舉行法說會，法人關切北富銀TRF處理情況。（記者廖千瑩攝）

    富邦金控今天舉行法說會，法人關切北富銀TRF處理情況。（記者廖千瑩攝）

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相關關鍵字： TRF 北富銀 呆帳 財務 違約 風險
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