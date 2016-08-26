| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

王瑞慧當選長庚董座 期許自己做到100分

2016-08-26  16:30

〔記者張慧雯／台北報導〕長庚醫療財團法人董事會今（26）日下午舉行董事會，開會時間歷經15分鐘，以舉手投票方式由董事王瑞慧擔任第十四屆長庚醫療財團法人董事長。

王瑞慧隨後出面接受媒體採訪，她表示，台塑集團總裁王文淵期許她能夠好好經營醫院，做得更好、要再好，她也期許自己可以做到100分。

長庚財團法人表示，王瑞慧在長庚醫療體系從基層做起，歷練三十年，深刻體認創辦人創立醫院的價值與理念，深得醫院經營管理的傳承，對全體系的經營和發展也有具體目標方針，領導能力獲得全體董事認同。

相關影音

廣告
  • 長庚醫療財團法人召開董事會，選出下一任董事長王瑞慧。（記者張慧雯攝）

    長庚醫療財團法人召開董事會，選出下一任董事長王瑞慧。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 王瑞慧 董事會 長庚 長庚醫院
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：王瑞慧當選長庚董座 期許自己做到100分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.