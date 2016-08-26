王瑞慧當選長庚董座 期許自己做到100分
2016-08-26 16:30
〔記者張慧雯／台北報導〕長庚醫療財團法人董事會今（26）日下午舉行董事會，開會時間歷經15分鐘，以舉手投票方式由董事王瑞慧擔任第十四屆長庚醫療財團法人董事長。
王瑞慧隨後出面接受媒體採訪，她表示，台塑集團總裁王文淵期許她能夠好好經營醫院，做得更好、要再好，她也期許自己可以做到100分。
長庚財團法人表示，王瑞慧在長庚醫療體系從基層做起，歷練三十年，深刻體認創辦人創立醫院的價值與理念，深得醫院經營管理的傳承，對全體系的經營和發展也有具體目標方針，領導能力獲得全體董事認同。
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