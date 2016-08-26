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景氣好轉！景氣燈號17個月來首亮綠燈

2016-08-26  16:13

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會今天公布7月景氣燈號，由於機械及電機設備進口、股市和批發零售及餐飲業營業額表現好轉，綜合判斷分數一次加3分，景氣燈號從代表景氣「轉向」的黃藍燈，轉為景氣「穩定」的綠燈，這也自2015年2月之後，17個月來首度的綠燈。

國發會發布的景氣燈號由9項指標構成，此次一共有三項指標變燈，分別是股價指數由黃藍燈轉綠燈；機械及電機設備進口值由綠燈轉黃紅燈；批發、零售及餐飲營業額由藍燈轉黃藍燈，其餘6項指標不變，綜合判斷分數一口氣增加三分，達到變燈門檻，燈號正是從黃藍燈轉綠燈。

國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，除景氣燈號終於走到綠燈，景氣領先、同時指標也連續5個月上升，顯示國內景氣已逐漸回溫。

昨行政院公布擴大投資方案，從優化投資環境、激發民間投資、加強國營及泛公股事業投資、強化數位創新等四大政策主軸著手，以因應國際景氣疲弱衝擊，發揮提振景氣效益。

展望未來，消費性電子新品備貨需求拉抬以及物聯網等新興應用發展帶動下，出口情勢可望持續改善，惟全球經濟成長步調緩慢、貿易保護主義增溫等干擾因素仍須留意。

內需方面，半導體業者持續擴充先進製程投資，與政府加速執行公共建設，有助挹注國內投資，加上中秋節、百貨公司周年慶檔期即將陸續展開，應可支持消費增長，惟就業、薪資增漲動能疲弱，對民間消費影響仍須謹慎看待。

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  • 國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，除景氣燈號終於走到綠燈，景氣領先、同時指標也連續5個月上升，顯示國內景氣已逐漸回溫。（記者陳梅英攝）

    國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，除景氣燈號終於走到綠燈，景氣領先、同時指標也連續5個月上升，顯示國內景氣已逐漸回溫。（記者陳梅英攝）

  • 景氣回溫，17個月來首亮綠燈。（記者陳梅英攝）

    景氣回溫，17個月來首亮綠燈。（記者陳梅英攝）

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