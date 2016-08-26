新台幣收31.672元 小貶0.2分

2016-08-26 16:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現區間震盪走勢，市場靜待新的消息面指引，終場以31.672元兌1美元作收，小貶0.2分，台北外匯經紀公司成交量為5.41億美元。

累計本週新台幣共貶值5.4分，貶幅為0.17％；展望下週，外匯交易員認為，美國聯準會（Fed）主席葉倫於傑克森霍爾（Jackson Hole）的演說出爐後，將牽引國際美元強弱，新台幣等主要亞洲貨幣也會受到影響。

新台幣今以31.650元開出，最高31.625元、最低31.699元，終場收31.672元。