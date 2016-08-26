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三大法人買超44億 外資買超34億

台股集中市場三大法人全數買超，合計買超新台幣44.74億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-08-26  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人全數買超，合計買超新台幣44.74億元。

外資今天買超34.98億元，投信買超0.1億元，自營商買超9.66億元。三大法人合計買超44.74億元。

台股今天漲16.25點，收在9131.72點，成交值新台幣645.64億元。

2016年08月26日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 977,208,857 622,379,950 354,828,907
自營商（避險） 4,258,110,240 3,646,348,512 611,761,728
投信 868,592,118 858,719,058 9,873,060
外資 17,933,551,753 14,435,776,136 3,497,775,617
合計 24,037,462,968 19,563,223,656 4,474,239,312
資料來源：台灣證交所。

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