區間震盪 新台幣中午暫收31.668元

2016-08-26 12:14

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現區間震盪格局，銀行間交投謹慎，靜待新的方向指引，中午暫以31.668元兌1美元作收，小升0.2分，台北外匯經紀公司成交量為4.21億美元。

目前全球主要國家中央銀行決策官員，已齊聚眾所矚目的傑克森霍爾（Jackson Hole）年會，而美國聯準會（Fed）主席葉倫將發表演說。

外匯交易員表示，市場希望從葉倫談話中，尋找未來Fed貨幣政策展望，以及升息步伐的指引，因為現在「一下老鷹、一下鴿子」，非常混亂。