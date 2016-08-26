| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

區間震盪 新台幣中午暫收31.668元

2016-08-26  12:14

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現區間震盪格局，銀行間交投謹慎，靜待新的方向指引，中午暫以31.668元兌1美元作收，小升0.2分，台北外匯經紀公司成交量為4.21億美元。

目前全球主要國家中央銀行決策官員，已齊聚眾所矚目的傑克森霍爾（Jackson Hole）年會，而美國聯準會（Fed）主席葉倫將發表演說。

外匯交易員表示，市場希望從葉倫談話中，尋找未來Fed貨幣政策展望，以及升息步伐的指引，因為現在「一下老鷹、一下鴿子」，非常混亂。

廣告
  • 外匯交易員表示，市場希望從葉倫談話中，尋找未來Fed貨幣政策展望，以及升息步伐的指引，因為現在「一下老鷹、一下鴿子」，非常混亂。（情境照）

    外匯交易員表示，市場希望從葉倫談話中，尋找未來Fed貨幣政策展望，以及升息步伐的指引，因為現在「一下老鷹、一下鴿子」，非常混亂。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台幣匯率 新台幣
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：區間震盪 新台幣中午暫收31.668元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.