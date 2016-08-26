| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

日本接棒奧運 謝金河看好成為「國運轉捩點」

謝金河在臉書表示，2020年可能再度成為日本經濟及國運的轉捩點。（資料照，記者羅倩宜攝）

2016-08-26  11:41

〔即時新聞／綜合報導〕2016里約奧運於台灣時間本週一閉幕，下屆奧運由日本東京接手，東京都知事小泉百合子及安倍首相也都到里約參加閉幕儀式，資深媒體人謝金河在臉書表示，2020年可能再度成為日本經濟及國運的轉捩點。

謝金河表示，承辦奧運讓部分國家財政山窮水盡，例如1976年加拿大蒙特婁奧運及2004年的希臘雅典奧運，都讓主辦國財政出現危機，不過對日本來說，奧運卻是經濟及國運翻轉的轉捩點。謝金河認為，1964年的東京奧運是經典代表作，當時日本從「二戰戰敗國」的陰影之中取得奧運主辦權，利用奧運大興土木，讓日本從戰後廢墟中重生，東京奧運閉幕後，搖身一變，成為經濟強國。

而安倍晉三為了東京奧運，選擇「再造築地」，要將築地市場現址改建為東京奧運相關設施，謝金河則說，日本能不能再次靠奧運翻身，大家拭目以待。

廣告
  • 謝金河臉書全文。（圖擷取自謝金河臉書）

    謝金河臉書全文。（圖擷取自謝金河臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2020東京奧運 日本 東京奧運 謝金河
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：日本接棒奧運 謝金河看好成為「國運轉捩點」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.