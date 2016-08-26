日本接棒奧運 謝金河看好成為「國運轉捩點」

謝金河在臉書表示，2020年可能再度成為日本經濟及國運的轉捩點。（資料照，記者羅倩宜攝）

2016-08-26 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕2016里約奧運於台灣時間本週一閉幕，下屆奧運由日本東京接手，東京都知事小泉百合子及安倍首相也都到里約參加閉幕儀式，資深媒體人謝金河在臉書表示，2020年可能再度成為日本經濟及國運的轉捩點。

謝金河表示，承辦奧運讓部分國家財政山窮水盡，例如1976年加拿大蒙特婁奧運及2004年的希臘雅典奧運，都讓主辦國財政出現危機，不過對日本來說，奧運卻是經濟及國運翻轉的轉捩點。謝金河認為，1964年的東京奧運是經典代表作，當時日本從「二戰戰敗國」的陰影之中取得奧運主辦權，利用奧運大興土木，讓日本從戰後廢墟中重生，東京奧運閉幕後，搖身一變，成為經濟強國。

而安倍晉三為了東京奧運，選擇「再造築地」，要將築地市場現址改建為東京奧運相關設施，謝金河則說，日本能不能再次靠奧運翻身，大家拭目以待。