華新科焦佑衡：第三季比第二季好 努力提高毛利率
2016-08-26 09:45
〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件廠華新科（2492）董事長焦佑衡指出，華新科近幾年來改變策略、調整體質，將毛利率拉高、不再以擴充為主，營收成長幅度雖沒有太大，但獲利表現都還不錯，依目前市況看來，下半年比上半年好、第3季又比第2季好，仍是個不錯的一年。
焦佑衡認為「這幾年體質調整得不錯，希望每年給股民穩定的股息、穩定的股價」，而今年華新科辦理現金減資7.5％，他則說，這次減資後股本差不多，短期內沒有再減資的打算，而營收每年維持10％的成長，目標是要拉高毛利率，資金會已投入研發為主，不會已擴充為主，所以現金流量穩定、負債又低，財務結構健全，他也認為，今年華新集團旗下7家上市櫃公司應該都會賺錢才對。
而法人則表示，華新科近年來主要是受到RF射頻元件快速成長之故，預估今年仍有機會維持「雙位數成長」，法人解釋，華新科切入「表面聲波濾波器（Saw filter）」領域充滿想像空間，今年首季每股稅後盈餘（EPS）達0.7元、優於預期，上修全年EPS為2.95元，目標價維持35元。
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