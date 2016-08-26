8/26重要財經新聞一覽

2016-08-26 09:33

自由時報財經︰8萬戶社宅 78％落在北北基桃

行政院積極推動社會住宅，內政部次長花敬群於行政院會後表示，預計二○二○年完工或開工的社會住宅將達到四萬一千多戶，搭配一年一萬戶包租計畫，就有八萬戶進度，且有七十八％會落在北北基桃首都圈，符合社會需求。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰林文伯嗆政府 半導體南向要幹麼

針對蔡總統提出的新南向政策，矽品（2325）董事長林文伯昨反問政府：「半導體南向做什麼？」他認為，政府必須考慮到供應鏈群聚效應的問題，各大半導體廠都沒往東南亞聚集，單單台灣南向也沒用，「打架眼睛要盯著敵人，不行只看自己」。

經濟日報財經︰提振投資 科學園區租金凍漲

提振投資，行政院昨（25）日對企業送出三大禮，包括科學園區租金凍漲，900多家廠商受惠，以中科的台積電、友達、矽品及巨大等大廠受惠最大；並釋出963公頃工業區土地免二年租金，以促進民間投資。

工商日報財經︰查真相 金管會跨海金檢兆豐銀

兆豐金控遭美國重罰事件餘波盪漾，行政院要求儘速釐清兆豐銀涉洗錢案的事實，並追究責任，金管會也火速決定派員赴兆豐金紐約、巴拿馬分行金檢。金管會指出，在兆豐銀相關問題未改善前，暫停核准兆豐銀申設海外據點。

星島日報財經︰金管發儲值支付牌 五營運商先拔頭籌

金管局昨日正式發行儲值支付工具牌照，一如所料，港人較熟悉的八達通、TNG電子錢包、拍住賞、支付寶及微信支付，成首批獲發牌者。當局擬於下月起公布詳細營運指引，包括實名制的安排。當局透露，現時仍在處理約15宗領牌申請，期望11月13日前發出第二批牌照，之後也可能批出更多牌照。