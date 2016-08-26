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等待葉倫談話 台股9100點下震盪

2016-08-26  09:31

〔記者陳柔蓁／台北報導〕今日全球屏息等待美國聯準會主席葉倫在全球央行年會的演說，對美國升息預期使美元大幅震盪，美股昨晚小幅收跌，帶弱台股早盤表現，目前在9100點下震盪。

觀察大型權值股表現，國泰金（2882）上漲0.39％，報38.9元；友達（2409）下跌0.77％，報12.85元；鴻海（2317）上漲0.34％，報88.8元；台積電（2330）下跌0.85％，報175.5元；大立光（3008）上漲0.56％，報3605元；聯詠（3034）下跌0.45％，報109.5元。中信金（2891）平盤，報18.8元。

台系券商分析師認為，美國時間26日，聯準會主席葉倫在全球央行年會演說，如果釋出9月不升息的傾向、持續寬鬆，資金行情可望延續，新台幣有機會重回升值軌道；短期不確定因素消除，台股將有機會向上反映下週二摩台指結算，以及8月營收和第三季財報佳的利多，指數將有能力挑戰前高9200點。若美國有意緊縮貨幣，則新台幣有可能順勢貶破32元關卡，台股表現將蒙上陰霾。

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  • 美股昨晚小幅收跌，帶弱台股早盤表現在9100點下震盪。（圖擷取自台灣證交所）

    美股昨晚小幅收跌，帶弱台股早盤表現在9100點下震盪。（圖擷取自台灣證交所）

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