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加油免驚！下週汽柴油價格持平機率高

下週汽柴油價格變化不大，民眾加油免驚！（記者張慧雯攝）

2016-08-26  09:27

〔記者張慧雯／台北報導〕國際油價小跌、但新台幣貶值，受到兩因素相互抵消影響，依目前浮動油價公式計算，下週汽油價格持平機率較高，柴油則可能每公升小漲0.1元，有別於本週汽柴油價格一口氣大漲1.1元，民眾下週加油就不用害怕！

由於美國原油庫存增加、油價走軟，但台幣貶值則抵銷油價下滑，目前看來下週汽柴油價格波動不大，汽油以持平機率最高，而中油目前92無鉛汽油每公升23.3元，95無鉛汽油24.8元，超級柴油20.8元。

不過油價實際漲跌幅，仍以中油在週日中午12點公告為準；台塑化則預計於8月27日下午5點公告。

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