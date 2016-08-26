觀望聯準會主席演說 美股收低

2016-08-26 05:36

〔中央社〕美國股市今天收低，因為聯邦準備理事會主席葉倫（Janet Yellen）即將發表備受期待的演說，分析師希望她會釐清聯準會對利率的政策立場。

道瓊工業指數終場下跌33.07點，或0.18%，收在18448.41點。

標準普爾500指數下跌2.97點，或0.14%，收在2172.47點；那斯達克指數下跌5.49點，或0.11%，收在5212.20點。