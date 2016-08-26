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聯準會主席演說前夕 歐股同步收黑

2016-08-26  02:36

〔中央社〕歐洲股市今天走勢震盪，終場三大股市都收黑，主因美國聯邦準備理事會主席葉倫（Janet Yellen）明天將發表演說，加以德國新公布經濟數據欠佳，以及最近油價下滑。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場下跌0.28%，收在6816.90點。

法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.88%，收在10529.59點；巴黎股市CAC 40指數下跌0.65%，收在4406.61點。

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