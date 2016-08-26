憂脫歐 英投資人7月提領10億英鎊基金

2016-08-26 01:28

〔中央社〕英國投資協會指出，今年6月底英國公投決定脫離歐盟後，投資人為求避險，7月份提領近10億英鎊的投資基金，並將部份資金移往有固定收入的投資商品。

去年7月英國吸引37億英鎊的投資金額。投資協會執行長西爾斯（Guy Sears）指出，英國散戶投資人在公投脫歐後態度謹慎，出脫股票與房地產基金持股，他們偏愛有固定收入，百分之百保本及資產混搭的投資商品。

西爾斯說，脫歐後全球股市剛開始下跌，但7月份股市出現反彈，不僅收復所有的失土，並有正成長。

投資專家指出，在公投脫歐確定後，金融市場瀰漫極為負面的氛圍，在股市強勁反彈上漲，英國央行調利率及擴大貨幣寬鬆政策，預估8月份情勢會好轉。

不過有分析師警告，中國大陸的信用泡沫仍未結束，美國的總統選舉即將舉行，美國的貨幣政策走向仍不明朗，加上資產價格仍昂貴，全球經濟成長力道也偏弱，這些因素仍有可能影響市場未來的發展。

英國首相梅伊表示，脫歐談判茲事體大，她主張先凝聚英國國內共識，今年底前不會啟動談判。